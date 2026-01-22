 Aller au contenu
Un vortex polaire s'installe chez nous

Froid glacial au Québec: une sérieuse épreuve pour les véhicules électriques

le 22 janvier 2026 12:28

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Froid glacial au Québec: une sérieuse épreuve pour les véhicules électriques
Vortex polaire: Montréal et le Québec plongent dans une vague de froid intense. / Artem Onoprienko/ Adobe Stock

Alors qu'une vague de froid extrême frappe le Québec, le météorologue Gilles Brien décortique le phénomène du vortex polaire.

Loin d'être une invention récente, ce terme désigne une masse d'air arctique dont les débordements vers le sud provoquent des températures ressenties pouvant atteindre -50 °C.

Gilles Brien souligne que ce froid intense constitue un test majeur pour les véhicules électriques, dont l'autonomie peut chuter de 40 %.

L'expert dénonce également l'enflure médiatique et le sensationnalisme entourant la météo depuis 40 ans, tout en rappelant que malgré le réchauffement climatique global, l'hiver demeure une «occupation à temps plein» et un danger réel pour la santé et la sécurité au Québec.

Écoutez Gilles Brien, météorologue, expliquer le tout, jeudi à La commission

