Société
Devrait-on interdire ou éduquer davantage?

Ottawa envisage de bannir les réseaux sociaux pour les préados

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 22 janvier 2026 12:57

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Ottawa envisage d'interdire les réseaux sociaux pour les moins de quatorze ans, une mesure déjà testée en Australie depuis décembre. / Monkey Business/ Adobe Stock

Le gouvernement fédéral étudie la possibilité d'interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes de 14 ans et moins, s'inspirant de mesures similaires prises en Australie.

Invitée à commenter, la psychologue Andrée-Anne Légaré souligne que si l'idée vise à protéger les jeunes, elle reste une réponse partielle en raison de la facilité de contournement via des VPN ou d'autres plateformes.

Elle préconise plutôt une éducation à la littératie numérique et une sensibilisation au fonctionnement des algorithmes.

Le débat souligne également l'importance pour les parents de prêcher par l'exemple pour encourager une utilisation saine des écrans.

Écoutez Andrée-Anne Légaré, professeure à l’Université de Sherbrooke et psychologue clinicienne, donner son avis à ce sujet, jeudi, à La commission

