Devrait-on interdire ou éduquer davantage?

Le gouvernement fédéral étudie la possibilité d'interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes de 14 ans et moins, s'inspirant de mesures similaires prises en Australie.

Invitée à commenter, la psychologue Andrée-Anne Légaré souligne que si l'idée vise à protéger les jeunes, elle reste une réponse partielle en raison de la facilité de contournement via des VPN ou d'autres plateformes.

Elle préconise plutôt une éducation à la littératie numérique et une sensibilisation au fonctionnement des algorithmes.

Le débat souligne également l'importance pour les parents de prêcher par l'exemple pour encourager une utilisation saine des écrans.

Écoutez Andrée-Anne Légaré, professeure à l’Université de Sherbrooke et psychologue clinicienne, donner son avis à ce sujet, jeudi, à La commission.