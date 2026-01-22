Duel digne des séries jeudi soir contre Buffalo

Martin McGuire anticipe un match aux allures de séries éliminatoires jeudi soir entre les Canadiens et les Sabres de Buffalo, deux rivaux directs dans l'Atlantique.

Alors que Kirby Dach réintègre le premier trio, Alexandre Texier et Patrik Laine ne sont pas encore prêts pour un retour au jeu, ce dernier devenant un dossier délicat à l'approche de la date limite des échanges.

Martin McGuire souligne toutefois l'émergence d'un partenariat prometteur entre les jeunes Lane Hutson et Ivan Demidov.

Leur complicité, tant sur la glace qu'en dehors, rappelle à l'analyste la chimie historique du duo Markov-Kovalev.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens à Cogeco Média, jeudi, à La commission.