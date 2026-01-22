 Aller au contenu
Politique provinciale
Qui sera le prochain premier ministre du Québec?

Succession de François Legault: les règles du jeu dévoilées

le 22 janvier 2026 15:34

Philippe Cantin
Philippe Bonneville
La course à la direction de la Coalition avenir Québec (CAQ) est officiellement lancée.

Pour se qualifier, les candidats doivent recueillir 1 000 signatures de membres dans au moins 75 circonscriptions, incluant l'appui de 15 députés actuels.

Les ministres souhaitant participer devront suspendre temporairement leurs fonctions.

Le calendrier prévoit le dépôt des candidatures d'ici le 21 février, deux débats en mars, et le dévoilement du gagnant le 12 avril 2026. Le nouveau chef deviendra automatiquement premier ministre du Québec. 

La CAQ espère également profiter de cet engouement pour augmenter son membership, qui compte actuellement 15 000 membres.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville donner tous les détails, jeudi, au micro de Philippe Cantin au Québec maintenant

