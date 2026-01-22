L'avenir des villes québécoises

Après deux décennies à la tête de Vivre en ville, Christian Savard dresse un bilan nuancé de l'évolution des villes et villages du Québec.

S'il se réjouit que l'urbanisme et la mobilité soient désormais au cœur du débat public, il déplore les reculs récents du gouvernement en matière de cibles environnementales.

Entre l'attachement des Québécois pour le bungalow et le déclin de certains centres-villes face au commerce en ligne, il mise sur la fibre identitaire et communautaire pour revitaliser les milieux de vie.

Malgré les défis, il reste optimiste, citant des succès de requalification urbaine à Victoriaville ou Granby.

Écoutez Christian Savard, DG de l’organisme Vivre en ville, faire le bilan des 20 dernières années, ainsi que des prédictions sur l'avenir de l'urbanisme au Québec, jeudi.