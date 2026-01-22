 Aller au contenu
L'avenir des villes québécoises

L'urbanisme au Québec: entre reculs climatiques et espoirs régionaux

par 98.5

0:00
10:51

Entendu dans

La commission

le 22 janvier 2026 13:50

Avec

Catherine Brisson
Luc Ferrandez
La ville de Granby en hiver / Artem Onoprienko / Adobe Stock

Après deux décennies à la tête de Vivre en ville, Christian Savard dresse un bilan nuancé de l'évolution des villes et villages du Québec.

S'il se réjouit que l'urbanisme et la mobilité soient désormais au cœur du débat public, il déplore les reculs récents du gouvernement en matière de cibles environnementales.

Entre l'attachement des Québécois pour le bungalow et le déclin de certains centres-villes face au commerce en ligne, il mise sur la fibre identitaire et communautaire pour revitaliser les milieux de vie.

Malgré les défis, il reste optimiste, citant des succès de requalification urbaine à Victoriaville ou Granby.

Écoutez Christian Savard, DG de l’organisme Vivre en ville, faire le bilan des 20 dernières années, ainsi que des prédictions sur l'avenir de l'urbanisme au Québec, jeudi.  

«En prenant cette décision-là [le recul sur les GES], le gouvernement vient ramener de l'instabilité. Les gens vont trouver ça moins crédible.»

Christian Savard

