Politique provinciale
Le prochain chef de la CAQ sera élu le 12 avril prochain

le 22 janvier 2026 12:28

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Le prochain chef de la CAQ sera élu le 12 avril prochain
La commission / Cogeco Média

L'actualité politique domine avec l'ouverture imminente de la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ): on analyse d'un œil critique le «bagage» politique des candidats potentiels comme Bernard Drainville et Christine Fréchette. 

Le volet culturel aborde les nominations aux Oscars, soulignant la fierté de deux courts métrages québécois en lice.

Enfin, Catherine Brisson et Luc Ferrandez débattent de la complexité d'un projet de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 14 ans.

Écoutez Catherine Brisson et Luc Ferrandez en discuter, jeudi, en ouverture de l'émission La commission

