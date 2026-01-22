L'actualité politique domine avec l'ouverture imminente de la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ): on analyse d'un œil critique le «bagage» politique des candidats potentiels comme Bernard Drainville et Christine Fréchette.

Le volet culturel aborde les nominations aux Oscars, soulignant la fierté de deux courts métrages québécois en lice.

Enfin, Catherine Brisson et Luc Ferrandez débattent de la complexité d'un projet de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 14 ans.

Écoutez Catherine Brisson et Luc Ferrandez en discuter, jeudi, en ouverture de l'émission La commission.