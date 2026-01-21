Mark Carney a prononcé à Davos un discours marquant sur la fin de l’ordre mondial traditionnel, appelant les puissances moyennes, comme le Canada à s’unir pour peser face aux États-Unis, plutôt que de subir ou de chercher des faveurs.

Ce discours, salué pour sa lucidité et son courage, a suscité un fort écho international et un soutien politique transversal, tout en influençant le débat sur la souveraineté québécoise et la dynamique fédérale.

Écoutez le chroniqueur Jonathan Trudeau aborder ce discours historique de Mark Carney à Davos, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

