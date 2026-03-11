Le PQ en zone majoritaire avec 31%

Le dernier gouvernement majoritaire élu avec plus de 50 % des voix au Québec remonte à Robert Bourassa en 1985.

Depuis, le mode de scrutin uninominal à un tour favorise des majorités parlementaires avec des pourcentages de votes de plus en plus faibles, comme ce fut le cas pour la CAQ en 2018 avec un peu plus de 37%.

Et si la tendance se maintient, le Parti québécois pourrait former un gouvernement majoritaire en octobre prochain avec seulement 31 % des voix.

Écoutez l'analyste politique Patrick Déry expliquer comment les majorités parlementaires se font avec des pourcentages de vote de plus en plus faible.