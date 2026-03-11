 Aller au contenu
Société
Le PQ en zone majoritaire avec 31%

«Le dernier à avoir récolté 50% des voix, c'était Robert Bourassa en 1985»

par 98.5

0:00
8:28

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 mars 2026 18:20

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
On voit ici Robert Bourassa sur cette photo du 15 octobre 1983 à Québec, alors qu'il salue la foule depuis le plancher du congrès à la chefferie du Parti libéral. / La Presse Canadienne/files-stf-Ron Poling

Le dernier gouvernement majoritaire élu avec plus de 50 % des voix au Québec remonte à Robert Bourassa en 1985.

Depuis, le mode de scrutin uninominal à un tour favorise des majorités parlementaires avec des pourcentages de votes de plus en plus faibles, comme ce fut le cas pour la CAQ en 2018 avec un peu plus de 37%.

Et si la tendance se maintient, le Parti québécois pourrait former un gouvernement majoritaire en octobre prochain avec seulement 31 % des voix.

Écoutez l'analyste politique Patrick Déry expliquer comment les majorités parlementaires se font avec des pourcentages de vote de plus en plus faible.

« La dernière fois, c'était en 1985, lors du retour de Robert Bourassa. Pour vous donner une idée, Guy Lafleur venait tout juste de prendre sa première retraite du hockey. Donc, ça fait quand même un bon moment. »

Patrick Déry

