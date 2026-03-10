Plusieurs personnalités publiques touchées

1800: c'est le nombre de commentaires sur Facebook qu'a suscité le passage du groupe Angine de Potrine à Tout le monde en parle, dont plusieurs messages violents.

On y trouve notamment des menaces de mort envers les musiciens.

La chroniqueuse Katia Gagnon se penche sur cette colère haineuse envers plusieurs personnalités publiques, telles que Ruba Ghazal, de Québec solidaire, la militante Inuk Emily Fleming-Dubuc, ou encore Magali Picard de la FTQ.

Écoutez la chroniqueuse politique Katia Gagnon dénoncer le tout, mardi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.