 Aller au contenu
Société
Plusieurs personnalités publiques touchées

Menaces de mort envers Angine de Poitrine: «C'est une violence insupportable»

par 98.5

0:00
6:27

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 mars 2026 16:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Katia Gagnon
Katia Gagnon
Menaces de mort envers Angine de Poitrine: «C'est une violence insupportable»
Société sous la loupe / Cogeco Média

1800: c'est le nombre de commentaires sur Facebook qu'a suscité le passage du groupe Angine de Potrine à Tout le monde en parle, dont plusieurs messages violents.

On y trouve notamment des menaces de mort envers les musiciens.

La chroniqueuse Katia Gagnon se penche sur cette colère haineuse envers plusieurs personnalités publiques, telles que Ruba Ghazal, de Québec solidaire, la militante Inuk Emily Fleming-Dubuc, ou encore Magali Picard de la FTQ.

Écoutez la chroniqueuse politique Katia Gagnon dénoncer le tout, mardi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.

«Je ne comprends pas comment ces femmes-là font pour survivre. Évidemment, c'est pire pour les femmes, c'est pire pour les personnes racisées, c'est pire pour les autochtones. Ça, c'est vraiment démontré.»

Katia Gagnon

Vous aimerez aussi

Les Québécois ne sont pas prêts à une crise du verglas, selon un ex-militaire
Radio textos
Les Québécois ne sont pas prêts à une crise du verglas, selon un ex-militaire
0:00
23:48
Attaque israélo-américaine en Iran : «Le trafic aérien global a été affecté»
Le Québec maintenant
Attaque israélo-américaine en Iran : «Le trafic aérien global a été affecté»
0:00
6:22

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Un chèque pour compenser le prix du gaz: «C'est très électoraliste»
Rattrapage
Bernard Drainville vs Christine Fréchette
Un chèque pour compenser le prix du gaz: «C'est très électoraliste»
Attaque israélo-américaine en Iran : «Le trafic aérien global a été affecté»
Rattrapage
Centaines de vols internationaux
Attaque israélo-américaine en Iran : «Le trafic aérien global a été affecté»
Subilon : «C'est un rôle assez ingrat et j'étais content de défendre ça»
Rattrapage
Film L'Inconnu de la Grande Arche
Subilon : «C'est un rôle assez ingrat et j'étais content de défendre ça»
760 000 personnes fuient le Liban: «J'ai vu du désespoir et de la résignation»
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
760 000 personnes fuient le Liban: «J'ai vu du désespoir et de la résignation»
Chevaux secourus dans une rivière de Lévis: «C'est une première au Québec»
Rattrapage
Une nuit chargée pour les sauveteurs
Chevaux secourus dans une rivière de Lévis: «C'est une première au Québec»
Timothée Chalamet fait controverse avec une déclaration sur le ballet et l'opéra
Rattrapage
Arts qu'il juge désuets
Timothée Chalamet fait controverse avec une déclaration sur le ballet et l'opéra
«Est-ce que c'est en bombardant un pays qu'on est en train de le reconstruire?»
Rattrapage
Catastrophe humanitaire en Iran et au Liban
«Est-ce que c'est en bombardant un pays qu'on est en train de le reconstruire?»
La construction des installations se fait attendre à quatre ans des Jeux de 2030
Rattrapage
Querelle dans les Alpes françaises
La construction des installations se fait attendre à quatre ans des Jeux de 2030
La bourse en montagne russe: «Les investisseurs sont avides de bonnes nouvelles»
Rattrapage
Les indices montent et descendent rapidement
La bourse en montagne russe: «Les investisseurs sont avides de bonnes nouvelles»
Un sénateur républicain veut que son pays prenne le contrôle du pétrole iranien
Rattrapage
La vraie raison derrière la guerre en Iran?
Un sénateur républicain veut que son pays prenne le contrôle du pétrole iranien
Mark Carney se rendra en Norvège pour surveiller un exercie militaire de l'OTAN
Rattrapage
Méthode de dissuasion
Mark Carney se rendra en Norvège pour surveiller un exercie militaire de l'OTAN
Nominations partisanes de Legault : «Il se contredit lui-même»
Rattrapage
Chronique politique
Nominations partisanes de Legault : «Il se contredit lui-même»
«Les stations-service augmentent rapidement les prix et les baissent lentement»
Rattrapage
Une pratique généralisée
«Les stations-service augmentent rapidement les prix et les baissent lentement»
La Maison-Blanche publie des vidéos de propagande par intelligence artificielle
Rattrapage
Guerre au Moyen-Orient
La Maison-Blanche publie des vidéos de propagande par intelligence artificielle