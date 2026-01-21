À deux semaines du début des Jeux olympiques de Milan-Cortina, la délégation canadienne est prête et piaffe d'impatience, notamment Eric Myles, le chef du sport du Comité olympique canadien.
Écoutez le chef du sport du Comité olympique canadien Eric Myles discuter de la préparation de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Pas moins de 207 athlètes et environ 580 membres de la délégation seront en Italie;
- Les priorités incluent la santé, la sécurité et le soutien multidisciplinaire, avec des stratégies adaptées aux six sites italiens;
- Eric Myles souligne les défis financiers persistants, l’augmentation des coûts pour les athlètes et la stagnation du financement fédéral depuis 20 ans;
- L’importance de nouveaux programmes comme Première ligne avec Bell favorisent l’accessibilité au sport.