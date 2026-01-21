Les admirateurs de Frank Sinatra seront comblés par le nouveau spectacle de Marc Hervieux: Sinatra symphonique.
Dans ce spectacle, Marc Hervieux et la jeune chanteuse Mia Tinayre, accompagnés par l’Orchestre FILMharmonique, revisiteront les succès du répertoire de Frank Sinatra.
La tournée Sinatra symphonique s’amorcera le 30 janvier à la Place des Arts de Montréal. Des représentations auront lieu dans d'autres villes de la province d'ici juin.
Écoutez Marc Hervieux présenter son nouveau spectacle Sinatra symphonique au micro de l'animateur Patrick Lagacé.
«Vous savez, aujourd'hui, on présente cela comme un événement, comme s'il était incroyable d'interpréter ces œuvres avec un orchestre aussi imposant. Pourtant, c’était leur quotidien à l’époque. C’était ça la norme. [...] C’est unique parce que ce genre de présentation se fait de plus en plus rare.»
Autre sujet abordé:
- Marc Hervieux invite aussi les auditeurs à assister à Roméo & Juliette, un grand événement-bénéfice présenté par les Conservatoires de musique et d’art dramatique de Montréal le dimanche 29 mars 2026 à la Maison symphonique, au profit de la relève artistique.