Les admirateurs de Frank Sinatra seront comblés par le nouveau spectacle de Marc Hervieux: Sinatra symphonique.

Dans ce spectacle, Marc Hervieux et la jeune chanteuse Mia Tinayre, accompagnés par l’Orchestre FILMharmonique, revisiteront les succès du répertoire de Frank Sinatra.

La tournée Sinatra symphonique s’amorcera le 30 janvier à la Place des Arts de Montréal. Des représentations auront lieu dans d'autres villes de la province d'ici juin.

Écoutez Marc Hervieux présenter son nouveau spectacle Sinatra symphonique au micro de l'animateur Patrick Lagacé.