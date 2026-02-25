Une cuvée très diversifiée

Catherine Beauchamp dévoile les 17 finalistes pour la promotion 2026 du Rock and Roll Hall of Fame.

Parmi les nouveaux visages, on retrouve Pink, Shakira et Phil Collins, ce dernier étant déjà intronisé avec Genesis, mais désormais en lice pour sa carrière solo.

La liste inclut également des habitués du bulletin comme Mariah Carey et Iron Maiden.

Pour être admissible, un artiste doit avoir sorti son premier enregistrement commercial au moins 25 ans auparavant.

Le public et l'industrie participeront au vote final avant la grande cérémonie d'intronisation prévue à l'automne.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, mercredi, au Québec maintenaint.