Politique municipale
Chaos dans la collecte du recyclage

Le privé est-il vraiment plus efficace que le public?

par 98.5

le 21 janvier 2026 09:24

Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Chaos dans la collecte du recyclage / Nicolas St-Germain / Adobe Stock

Le récent chaos dans la collecte du recyclage dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie soulève une fois de plus le débat sur l'efficacité de la sous-traitance au privé.

Bien que les entreprises privées puissent paraître plus performantes au quotidien grâce à une gestion plus serrée de leurs ressources et de leur main-d’œuvre, Luc Ferrandez souligne que ce modèle devient problématique à long terme.

Le manque de transparence sur la qualité des équipements, les dettes d'acquisition et l'absence de «plan B» pour la Ville en cas de bris de contrat fragilisent grandement le service aux citoyens.

Écoutez Luc Ferrandez aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon le chroniqueur, une solution résiderait dans une modification de la convention collective des cols bleus afin d'intégrer des incitatifs à la performance.

Actuellement, l'efficacité des employés municipaux n'est pas récompensée, ce qui pousse la Ville vers des contrats privés dont elle devient dépendante, même lorsque le service laisse à désirer.

