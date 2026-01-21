L'avocat spécialisé en immigration Maxime Lapointe interpelle Christine Fréchette et Simon Jolin-Barrette afin qu'ils se positionnent sur deux programmes touchant les travailleurs étrangers.

L'avocat demande aux deux potentiels candidats de se positionner sur l’instauration d’une clause grand-père pour deux programmes touchant les travailleurs étrangers: celui des travailleurs étrangers temporaires (TET) et le défunt Programme de l’expérience québécoise, volet travailleur (PEQ).

