L'avocat spécialisé en immigration Maxime Lapointe interpelle Christine Fréchette et Simon Jolin-Barrette afin qu'ils se positionnent sur deux programmes touchant les travailleurs étrangers.
L'avocat demande aux deux potentiels candidats de se positionner sur l’instauration d’une clause grand-père pour deux programmes touchant les travailleurs étrangers: celui des travailleurs étrangers temporaires (TET) et le défunt Programme de l’expérience québécoise, volet travailleur (PEQ).
Écoutez l’avocat spécialisé en immigration Maxime Lapointe présenter sa demande à l'endroit des aspirants candidats à la chefferie de la CAQ, mercredi, à l'émission Lagacé le matin.
«Chaque ministre (de l'immigration) a donné un coup de pinceau et aujourd'hui, le tableau n'est pas beau. J'aimerais que les aspirants chefs, qui sont deux anciens ministres de l'Immigration, présentent leur vision.»