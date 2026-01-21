Deuxième fugitif le plus recherché au pays

Onze individus liés au réseau d'All Boivin ont été arrêtés ce matin lors d'une opération policière menée à Saguenay et à Montréal.

All Boivin, 33 ans, figure au deuxième rang des fugitifs les plus recherchés au Canada. Il est en cavale depuis février 2023.

Parmi les personnes interpellées figurent des membres de sa famille ainsi que des proches de son organisation criminelle.

Écoutez la chroniqueuse judiciaire, Bénédicte Lebel, partager les détails de cette opération policière au micro de Patrick Lagacé.