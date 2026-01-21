Les jours se suivent et se ressemblent pour les utilisateurs du REM: au cours des deux derniers mois, on a compté un arrêt de service tous les quatre jours, et ce fut encore le cas mardi matin, en pleine heure de pointe.

Écoutez Loïc Cordelle, directeur général de Pulsar, l'entreprise responsable des opérations du REM, aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La principale cause de ces problèmes? L'infiltration de neige et de glace dans certaines composantes des trains, ce qui déclenche automatiquement les systèmes de sécurité.

Le directeur général admet que le réseau est toujours en phase d'apprentissage, particulièrement avec l'ouverture récente du nouveau tronçon vers l'Ouest.

Malgré les critiques des usagers qui déplorent le manque de fiabilité en conditions hivernales, la direction de Pulsar assure que des correctifs sont apportés en continu.

L'entreprise reconnaît par ailleurs des failles majeures dans son système de communication et promet le déploiement d’un nouveau logiciel pour février.