 Aller au contenu
Société
Ma vie en audio

Une entreprise d'ici propose d'immortaliser vos récits pour vos proches

par 98.5

0:00
9:47

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 mars 2026 18:24

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Une entreprise d'ici propose d'immortaliser vos récits pour vos proches
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Afin d'immortaliser les souvenirs des gens ordinaires, le journaliste Dennis Kastrup a lancé Ma vie en audio.

Son entreprise propose d'enregistrer de longs entretiens pour offrir un legs sonore aux familles et empêcher que l'histoire d'une vie ne s'efface avec le temps.

Écoutez Dennis Kastrup présenter Ma vie en audio au micro de Philippe Cantin, mardi, à l'émission Le Québec maintenant.

Dennis Kastrup passe environ cinq heures à discuter avec chaque personne.

Différents forfaits, débutant à 2000 $, sont proposés aux clients par la suite.

Vous aimerez aussi

Menaces de mort envers Angine de Poitrine: «C'est une violence insupportable»
Le Québec maintenant
Menaces de mort envers Angine de Poitrine: «C'est une violence insupportable»
0:00
6:27
Probable congé d'école mercredi : «Ça, c'était le fun quand on était petit!»
La commission
Probable congé d'école mercredi : «Ça, c'était le fun quand on était petit!»
0:00
2:55

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La saga Robert Thomas n'est pas terminée à St-Louis
Rattrapage
Même s'il n'a pas été échangé
La saga Robert Thomas n'est pas terminée à St-Louis
Comment l'IA Claude est en passe de surpasser ChatGPT?
Rattrapage
Intelligence artificielle
Comment l'IA Claude est en passe de surpasser ChatGPT?
Les États-Unis sollicitent l'aide de l'armée ukrainienne
Rattrapage
Conflit israélo-américain contre l’Iran
Les États-Unis sollicitent l'aide de l'armée ukrainienne
Pour préserver l'image du PM: «Il faut le voir sur le terrain canadien»
Rattrapage
Carney souvent à l'étranger
Pour préserver l'image du PM: «Il faut le voir sur le terrain canadien»
Un chèque pour compenser le prix du gaz: «C'est très électoraliste»
Rattrapage
Bernard Drainville vs Christine Fréchette
Un chèque pour compenser le prix du gaz: «C'est très électoraliste»
Attaque israélo-américaine en Iran : «Le trafic aérien global a été affecté»
Rattrapage
Centaines de vols internationaux
Attaque israélo-américaine en Iran : «Le trafic aérien global a été affecté»
Subilon : «C'est un rôle assez ingrat et j'étais content de défendre ça»
Rattrapage
Film L'Inconnu de la Grande Arche
Subilon : «C'est un rôle assez ingrat et j'étais content de défendre ça»
Menaces de mort envers Angine de Poitrine: «C'est une violence insupportable»
Rattrapage
Plusieurs personnalités publiques touchées
Menaces de mort envers Angine de Poitrine: «C'est une violence insupportable»
760 000 personnes fuient le Liban: «J'ai vu du désespoir et de la résignation»
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
760 000 personnes fuient le Liban: «J'ai vu du désespoir et de la résignation»
Chevaux secourus dans une rivière de Lévis: «C'est une première au Québec»
Rattrapage
Une nuit chargée pour les sauveteurs
Chevaux secourus dans une rivière de Lévis: «C'est une première au Québec»
Timothée Chalamet fait controverse avec une déclaration sur le ballet et l'opéra
Rattrapage
Arts qu'il juge désuets
Timothée Chalamet fait controverse avec une déclaration sur le ballet et l'opéra
«Est-ce que c'est en bombardant un pays qu'on est en train de le reconstruire?»
Rattrapage
Catastrophe humanitaire en Iran et au Liban
«Est-ce que c'est en bombardant un pays qu'on est en train de le reconstruire?»
La construction des installations se fait attendre à quatre ans des Jeux de 2030
Rattrapage
Querelle dans les Alpes françaises
La construction des installations se fait attendre à quatre ans des Jeux de 2030
La bourse en montagne russe: «Les investisseurs sont avides de bonnes nouvelles»
Rattrapage
Les indices montent et descendent rapidement
La bourse en montagne russe: «Les investisseurs sont avides de bonnes nouvelles»