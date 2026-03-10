Afin d'immortaliser les souvenirs des gens ordinaires, le journaliste Dennis Kastrup a lancé Ma vie en audio.

Son entreprise propose d'enregistrer de longs entretiens pour offrir un legs sonore aux familles et empêcher que l'histoire d'une vie ne s'efface avec le temps.

Écoutez Dennis Kastrup présenter Ma vie en audio au micro de Philippe Cantin, mardi, à l'émission Le Québec maintenant.

Dennis Kastrup passe environ cinq heures à discuter avec chaque personne.

Différents forfaits, débutant à 2000 $, sont proposés aux clients par la suite.