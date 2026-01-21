Profitant de la vitrine du Forum économique de Davos, Mark Carney a sonné l'alarme mardi devant la communauté internationale: le monde économique tel qu'on le connaît a changé.

Selon le premier ministre du Canada, Mark Carney, il ne faut plus espérer un retour «à la normale». Le monde économique que nous avons connu ces dernières décennies est bel et bien derrière nous.

Mark Carney a invité les «puissances moyennes», comme le Canada, à s’unir pour faire face aux forces «hégémoniques», affirmant que les règles internationales ne seront plus respectées comme elles l'étaient par le passé.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier revenir sur les éléments marquants du discours de Mark Carney à Davos, mercredi, à l'émission Lagacé le matin.