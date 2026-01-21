 Aller au contenu
Économie
Forum économique de Davos

Économie: «On a maintenant un Premier ministre qui nous réveille collectivement»

par 98.5

0:00
8:06

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 janvier 2026 07:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Économie: «On a maintenant un Premier ministre qui nous réveille collectivement»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Profitant de la vitrine du Forum économique de Davos, Mark Carney a sonné l'alarme mardi devant la communauté internationale: le monde économique tel qu'on le connaît a changé.

Selon le premier ministre du Canada, Mark Carney, il ne faut plus espérer un retour «à la normale». Le monde économique que nous avons connu ces dernières décennies est bel et bien derrière nous.

Mark Carney a invité les «puissances moyennes», comme le Canada, à s’unir pour faire face aux forces «hégémoniques», affirmant que les règles internationales ne seront plus respectées comme elles l'étaient par le passé.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier revenir sur les éléments marquants du discours de Mark Carney à Davos, mercredi, à l'émission Lagacé le matin

«On a maintenant un Premier ministre qui nous réveille collectivement, qui nous dit d'arrêter d'être naïfs et de penser que, dans trois ans, le pire sera passé et que l'économie redeviendra comme elle était en 2023-2024, avant l'arrivée de Trump. Lui, il est convaincu que c'est impossible. Il nous le dit sans détour, devant les caméras du monde entier.»

Marie-Eve Fournier

Autre sujet abordé:

  • Des millionnaires signent une pétition pour qu'on les taxe... davantage.

Vous aimerez aussi

«Le monde des affaires traditionnellement aime la stabilité, la prévisibilité»
Lagacé le matin
«Le monde des affaires traditionnellement aime la stabilité, la prévisibilité»
0:00
8:04
«Je ne serais pas étonnée que le Club Med se pose des questions sur le Québec»
Lagacé le matin
«Je ne serais pas étonnée que le Club Med se pose des questions sur le Québec»
0:00
9:18

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
L’hommage de Marc Hervieux à l'œuvre de Frank Sinatra
Rattrapage
Sinatra symphonique
L’hommage de Marc Hervieux à l'œuvre de Frank Sinatra
Le privé est-il vraiment plus efficace que le public?
Rattrapage
Chaos dans la collecte du recyclage
Le privé est-il vraiment plus efficace que le public?
Mark Carney: un discours de rupture qui cache une stratégie risquée?
Rattrapage
Forum économique de Davos
Mark Carney: un discours de rupture qui cache une stratégie risquée?
Les Groenlandais répliquent à Trump avec une provocation virale
Rattrapage
Fenty fold
Les Groenlandais répliquent à Trump avec une provocation virale
64% des 15 à 29 ans consomment principalement des contenus étrangers
Rattrapage
Institut de la statistique du Québec
64% des 15 à 29 ans consomment principalement des contenus étrangers
Un avocat en immigration lance un défi aux aspirants chefs de la CAQ
Rattrapage
Clause grand-père
Un avocat en immigration lance un défi aux aspirants chefs de la CAQ
Fronde contre le programme de rachat des armes à feu du gouvernement fédéral
Rattrapage
Inefficacité du projet pour la sécurité publique
Fronde contre le programme de rachat des armes à feu du gouvernement fédéral
Une opération policière vise des proches du trafiquant All Boivin
Rattrapage
Deuxième fugitif le plus recherché au pays
Une opération policière vise des proches du trafiquant All Boivin
Mark Carney et sa «doctrine» à Davos: un virage majeur pour le Canada?
Rattrapage
Remise en question de l'ordre international actuel
Mark Carney et sa «doctrine» à Davos: un virage majeur pour le Canada?
«À mon avis, Mark Carney est allé un peu trop loin» -Louise Blais
Rattrapage
Discours du PM à Davos
«À mon avis, Mark Carney est allé un peu trop loin» -Louise Blais
Un arrêt de service tous les quatre jours pour les utilisateurs du REM
Rattrapage
Les jours se suivent et se ressemblent
Un arrêt de service tous les quatre jours pour les utilisateurs du REM
Discours de Mark Carney: lucidité, courage et un fort écho international
Rattrapage
Plutôt que de subir ou de chercher des faveurs
Discours de Mark Carney: lucidité, courage et un fort écho international
Forum économique de Davos: ce qui retient l'attention sur les réseaux sociaux
Rattrapage
Des lunettes de Macron au discours de Carney
Forum économique de Davos: ce qui retient l'attention sur les réseaux sociaux
Spécial «des îles» | L'énigme du mercredi 21 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «des îles» | L'énigme du mercredi 21 janvier