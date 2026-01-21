 Aller au contenu
Condamnation d'une ex-orthophoniste: la «peine Netflix» fait réagir

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 janvier 2026 06:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
On revient sur la sentence imposée à Alexandra Racek, une ex-orthophoniste du Centre de services scolaire de Montréal, qui a été condamnée à 16 mois de prison à domicile pour possession de pornographie juvénile et participation à des conversations concernant des agressions d'enfants. / Cogeco Média

Dans sa chronique de mercredi matin, Bénédicte Lebel revient sur la sentence imposée à Alexandra Racek, une ex-orthophoniste du Centre de services scolaire de Montréal, qui a été condamnée à 16 mois de prison à domicile pour possession de pornographie juvénile et participation à des conversations concernant des agressions d'enfants.

Écoutez la chroniqueuse aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

L'affaire soulève des questions sur l'efficacité des peines à domicile, particulièrement depuis l'abolition des peines minimales pour ce crime par la Cour suprême.

Autres sujets traités:

  • Meurtre par balle à Kahnawake: un homme lié au crime organisé irlandais a été assassiné en plein jour;
  • Accusations de meurtre à Québec: Abraham Gonzalez Leon est désormais accusé du meurtre au second degré de son ex-conjointe;
  • Triste bilan des féminicides au Québec.

