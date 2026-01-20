«On ne se le cachera pas, la télé est de plus en plus frileuse» -Marc Labrèche

Le prolifique Marc Labrèche est au micro de Patrick Lagacé pour parler de la nouvelle série web Ayer’s Cliff, présentée sur ICI TOU.TV.
La série raconte l'histoire d'un jeune acteur problématique qui se retire chez son oncle à Ayer’s Cliff.
Marc Labrèche incarne l'oncle, un personnage inspiré du regretté chanteur disco Martin Stevens.
Écoutez le comédien Marc Labrèche parler de l'avenir de la télévision et de ses nouveaux projets, mardi, au micro de Patrick Lagacé.
«J’imagine ce que la télé pourrait être aujourd’hui avec la force et la rapidité d’exécution qu’elle possède maintenant — ce que nous n’avions pas à l’époque — et la rapidité de réaction qu’elle a désormais. S’il y avait encore cette liberté qu’on connaissait dans le temps, ce serait extraordinaire.»
Parmi les autres sujets abordés:
- «On ne se le cachera pas, la télé est de plus en plus frileuse»;
- Pourquoi n'y a-t-il pas plus de satires politiques au Québec?
- La liberté de création sur les réseaux sociaux.