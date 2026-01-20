Vague de départs dans le parti de François Legault

Sonia LeBel ne sera pas candidate à la succession de François Legault à la tête de la Coalition avenir Québec.
Elle ne se représentera pas non plus lors des prochaines élections générales et va quitter la politique.
La vague de départs se poursuit pour le parti au pouvoir, en déroute dans les sondages depuis plusieurs mois.
Écoutez l'animateur Patrick Lagacé commenter plusieurs dossiers chauds dans son tour d'horizon de l'actualité mardi matin.
«Ça va être quoi, le parti, à la prochaine élection? [...] Vous allez devoir recruter des candidats. C'est quoi, votre pitch, en bon québécois? Vous approchez quelqu'un, vous voulez qu'il se présente pour vous? C'est quoi vos trois meilleurs arguments de vente alors que vous risquez la déroute. Quand votre parti risque d'être décimé. Pas évident. Ce qu'on voit peut-être, c'est la Coalition avenir Québec en train de se détricoter sous nos yeux.»
Autres sujets abordés
- Familles d'accueil sous pression: la DPJ impose à certaines familles qu'un parent reste à la maison à temps plein pour les enfants de moins de 5 ans;
- Un an au pouvoir de Donald Trump;
- Collecte de recyclage chaotique dans Rosemont, à Montréal;
- Conflit de travail: fin de saison au Massif de Charlevoix;
- Dépendance aux écrans: une étude révèle qu'un quart des jeunes adultes montréalais passent plus de 4 heures par jour devant un écran durant leurs loisirs;