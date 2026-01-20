Vague de départs dans le parti de François Legault

Sonia LeBel ne sera pas candidate à la succession de François Legault à la tête de la Coalition avenir Québec.

Elle ne se représentera pas non plus lors des prochaines élections générales et va quitter la politique.

La vague de départs se poursuit pour le parti au pouvoir, en déroute dans les sondages depuis plusieurs mois.

