Négos entre Québec et les médecins spécialistes

La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) a amorcé de nouveaux moyens de pression lundi: ses membres refuseront de participer au Centre de répartition des demandes de services (CRDS).

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau déplorer que les patients soient pris en otage dans ce conflit qui perdure depuis trop longtemps.