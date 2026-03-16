Négos entre Québec et les médecins spécialistes

La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) a amorcé de nouveaux moyens de pression lundi: ses membres refuseront de participer au Centre de répartition des demandes de services (CRDS).
Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau déplorer que les patients soient pris en otage dans ce conflit qui perdure depuis trop longtemps.
«C'est comme si on fait du surplace depuis trois ans. Les médecins spécialistes et le gouvernement, c'est le jour de la marmotte [...] Est-ce qu'on doit tolérer que des professionnels de la santé, qui en principe n'ont pas le droit de grève, puissent exercer des moyens de pression qui hypothèquent l'accessibilité des patients à certains services? J'ai envie de te dire non.»