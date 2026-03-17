Sous la plume de Christian Tétreault

Dans son nouveau récit intitulé Cette vie parfaite, l'auteur Christian Tétreault replonge dans l'année de ses dix ans, entre 1964 et 1965.

Entre les matchs de hockey et les cascades à vélo, il dépeint un Québec «tissé serré» qui n'existe plus, où les enfants forgeaient leur propre carapace au gré des expériences, parfois douloureuses, mais toujours formatrices.

Écoutez l'entrevue avec Christian Tétreault, auteur du récit Cette vie parfaite, discuter de son ouvrage, mardi à Lagacé le matin.