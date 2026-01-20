Portés par le talent exceptionnel du jeune Macklin Celebrini, 19 ans, les Sharks de San Jose - qui croupissaient dans les bas-fonds du classement l'an dernier - occupent désormais le troisième rang de la division Pacifique.

Cette ascension fulgurante s'est confirmée par leur victoire de 4-1 survenue contre les Panthers de la Floride, doubles champions en titre, lundi soir.

Malgré la victoire, c'est surtout la bagarre entre les deux gardiens, Sergei Bobrovsky des Panthers, et Alex Nedeljkovic des Sharks, qui a retenu l'attention.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter avec Patrick Lagacé mardi matin.

