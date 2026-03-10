Le spectre d’une reconstruction plane sur Toronto

Rien ne va plus pour les Maple Leafs depuis le départ de Mitch Marner.

La troupe de Craig Berube est passée, en quelques mois, du statut de prétendante sérieuse à celui d'une équipe qui lutte pour sa survie dans le portrait des séries.

Et pour le moment, l’avenir ne s’annonce pas très radieux pour les Leafs.

L’heure de la reconstruction a-t-elle sonné dans la Ville Reine?

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé aborder le sujet au cours du premier entracte Canadiens-Maple Leafs.