Hockey
Le spectre d’une reconstruction plane sur Toronto

«Les Leafs ne doivent pas commettre avec Matthews la même erreur qu’avec Marner»

Le hockey des Canadiens

le 10 mars 2026 20:02

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Auston Matthews, Mitch Marner et Matthew Knies (de gauche à droite) sont assis sur le banc durant la troisième période d'un match de séries éliminatoires de la LNH contre les Panthers de la Floride, le mercredi 14 mai 2025. / Nathan Denette/La Presse Canadienne

Rien ne va plus pour les Maple Leafs depuis le départ de Mitch Marner.

La troupe de Craig Berube est passée, en quelques mois, du statut de prétendante sérieuse à celui d'une équipe qui lutte pour sa survie dans le portrait des séries.

Et pour le moment, l’avenir ne s’annonce pas très radieux pour les Leafs.

L’heure de la reconstruction a-t-elle sonné dans la Ville Reine?

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé aborder le sujet au cours du premier entracte Canadiens-Maple Leafs.

«Les Leafs ne doivent pas commettre avec Matthews la même erreur qu’avec Marner.»

Dany Dubé

