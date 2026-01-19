Un peu de positif en ce «Blue Monday»

Ce lundi est le Blue Monday, ou en d'autres mots, la journée censée être la plus déprimante de l'année, ce qui n'empêche pas Lambert Drainville de nous remonter le moral avec un peu de positif.
Parmi ses bonnes nouvelles du jour: la production mondiale d'énergies renouvelables (éolien, solaire etc.) a dépassé celle des énergies fossiles.
Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Lambert Drainville à ce sujet, lundi, l'émission de Patrick Lagacé.
Autres bonnes nouvelles
- Le panda n'est plus considéré comme une espèce en danger;
- Le statut de la tortue passe à simple préoccupation mineure;
- L'Australie est en voie de devenir l'un des premiers pays au monde à éliminer le cancer du col de l'utérus.