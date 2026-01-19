Un peu de positif en ce «Blue Monday»

Ce lundi est le Blue Monday, ou en d'autres mots, la journée censée être la plus déprimante de l'année, ce qui n'empêche pas Lambert Drainville de nous remonter le moral avec un peu de positif.

Parmi ses bonnes nouvelles du jour: la production mondiale d'énergies renouvelables (éolien, solaire etc.) a dépassé celle des énergies fossiles.

