Série Indéfendable

La comédienne Maude Guérin se livre sur son rôle de Martine Brodeur dans la série à succès Indéfendable. La performance saisissante de l'actrice n'a laissé aucun téléspectateur indifférent.
La série, qui est suivie par 1,3 million de téléspectateurs, s’impose comme un puissant vecteur de sensibilisation aux violences sexuelles.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp en discuter avec la comédienne, lundi, au Québec maintenant.
«Quand j'ai lu les scènes, quand j'ai su qu'Isabelle Chevrier aussi l'avait écrit en pensant à moi, j'ai vraiment plongé dans le personnage et je m'y suis donné à cœur joie, si on peut dire qu'on peut avoir du plaisir à jouer ce genre d'atrocité. Mais c'est des scènes que les actrices aiment travailler et aiment jouer parce que ça permet de vraiment rentrer dans l'âme du personnage.»