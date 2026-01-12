Série Indéfendable

La comédienne Maude Guérin se livre sur son rôle de Martine Brodeur dans la série à succès Indéfendable. La performance saisissante de l'actrice n'a laissé aucun téléspectateur indifférent.

La série, qui est suivie par 1,3 million de téléspectateurs, s’impose comme un puissant vecteur de sensibilisation aux violences sexuelles.

