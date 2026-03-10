 Aller au contenu
Quel est l'objectif de Trump au Moyen-Orient?

Conflit en Iran: «On voit les mêmes contradictions depuis presque dix jours»

le 10 mars 2026 12:58

Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Un homme brandit deux mannequins représentant le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'un rassemblement de soutien au gouvernement iranien, à Istanbul, en Turquie / AP Photo / Emrah Gurel

L'expert Thomas Juneau analyse le flou entourant la stratégie américaine en Iran, marquée par les discours contradictoires de Donald Trump, qui évoque une fin de guerre imminente, et de son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, qui prône l'intensification des frappes...

Militairement inférieur, l'Iran utilise toutefois des leviers puissants, notamment la menace sur le détroit d'Ormuz — point de passage de 20 % du pétrole mondial — et des attaques contre les infrastructures des pays du Golfe pour faire pression sur Washington.

Enfin, Thomas Juneau balaie la thèse d'une manipulation de Trump par Benyamin Netanyahou, privilégiant l'idée d'une convergence d'intérêts politiques et géostratégiques entre les deux leaders.

Écoutez Thomas Juneau, professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales à l’Université d’Ottawa, mardi à Lagacé le matin

