Quel est l'objectif de Trump au Moyen-Orient?

L'expert Thomas Juneau analyse le flou entourant la stratégie américaine en Iran, marquée par les discours contradictoires de Donald Trump, qui évoque une fin de guerre imminente, et de son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, qui prône l'intensification des frappes...

Militairement inférieur, l'Iran utilise toutefois des leviers puissants, notamment la menace sur le détroit d'Ormuz — point de passage de 20 % du pétrole mondial — et des attaques contre les infrastructures des pays du Golfe pour faire pression sur Washington.

Enfin, Thomas Juneau balaie la thèse d'une manipulation de Trump par Benyamin Netanyahou, privilégiant l'idée d'une convergence d'intérêts politiques et géostratégiques entre les deux leaders.

Écoutez Thomas Juneau, professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales à l’Université d’Ottawa, mardi à Lagacé le matin.