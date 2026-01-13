Critiques des partis souverainistes

La visite du premier ministre canadien Mark Carney en Chine soulève des questionnements chez les partis souverainistes de la scène politique provinciale et fédérale.

Pourquoi une telle réaction d'Yves-François Blanchet et de Paul St-Pierre Plamondon? Pour quelles raisons Mark Carney se rend-il en Chine? Un Québec souverain permettrait-il de meilleures relations internationales?

