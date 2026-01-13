Critiques des partis souverainistes

 Aller au contenu
Visite de Mark Carney en Chine: bonne ou mauvaise approche?

par 98.5

0:00
6:07

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 janvier 2026 17:51

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

La visite du premier ministre canadien Mark Carney en Chine soulève des questionnements chez les partis souverainistes de la scène politique provinciale et fédérale.

Pourquoi une telle réaction d'Yves-François Blanchet et de Paul St-Pierre Plamondon? Pour quelles raisons Mark Carney se rend-il en Chine? Un Québec souverain permettrait-il de meilleures relations internationales?

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas aborder cette visite à l'émission Le Québec maintenant animée par Philippe Cantin.

