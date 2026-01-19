Les liens entre pauvreté et contrôle coercitif

Le Québec fait face à une vague inquiétante de féminicides en ce début d'année 2026, avec déjà quatre cas répertoriés en moins d'un mois.

Luc Ferrandez déplore l'absence de statistiques précises permettant d'identifier les profils des agresseurs et les facteurs de risque, tels que la pauvreté extrême et l'isolement des immigrantes.

Par ailleurs, une anecdote frappante sur une fête d'adolescents annoncée sur TikTok à Hawkesbury illustre les dérapages possibles, ayant causé des dommages structurels majeurs à une résidence privée.

