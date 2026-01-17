 Aller au contenu
Société
J'en reviens pas

Annulation de vols : «C'était la maison des fous»

par 98.5

0:00
5:12

Entendu dans

Signé Lévesque

le 17 janvier 2026 07:19

Avec

Stéphane Boucher
Stéphane Boucher
Jean-François Baril
Jean-François Baril

et autres

Jean-François Baril / Cogeco Média

À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.

Écoutez Jean-François Baril, Stéphane Boucher et Stéphane Leclair, samedi, à l'émission Signé Lévesque.

«J'étais à Cancún et j'ai voyagé avec cette compagnie à rabais orange que plusieurs personnes connaissent. On se pointe à l'aéroport et là, ils commencent à repousser notre vol. Finalement, ils ont annulé le vol à la dernière minute. C'est la cohue parce qu'ils sont comme pas préparés. J'en reviens pas que ces compagnies-là réussissent à survivre, parce qu'ils ont dû reloger tout le monde. C'était comme la maison des fous.»

Jean-François Baril

