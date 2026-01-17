«J'étais à Cancún et j'ai voyagé avec cette compagnie à rabais orange que plusieurs personnes connaissent. On se pointe à l'aéroport et là, ils commencent à repousser notre vol. Finalement, ils ont annulé le vol à la dernière minute. C'est la cohue parce qu'ils sont comme pas préparés. J'en reviens pas que ces compagnies-là réussissent à survivre, parce qu'ils ont dû reloger tout le monde. C'était comme la maison des fous.»