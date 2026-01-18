 Aller au contenu
Déclin de l'état de droit

«Trump fait tout ce qu'il ne faut pas pour sauvegarder un régime démocratique»

Signé Lévesque

le 18 janvier 2026 09:25

Frédéric Bérard
Denis Lévesque
Les États-Unis se situent maintenant au 24ᵉ rang des pays les plus démocratiques, selon l'indice démocratique du magazine The Economis, dont les résultats ont été publiés dans La Presse. / Julia Demaree Nikhinson / The Associated Press

Les États-Unis se situent maintenant au 24ᵉ rang des pays les plus démocratiques, selon l'indice démocratique du magazine The Economis, dont les résultats ont été publiés dans La Presse. 

Écoutez Frédéric Bérard, qui vient de rédiger le livre Au chevet de la démocratie : observations sur le démantèlement de l'État de droit, en discuter dimanche au micro de Denis Lévesque. 

«Trump, disons-le franchement, fait exactement tout ce qu'il ne faut pas pour sauvegarder la vitalité d'un régime démocratique. Une démocratie, c'est un système basé sur un État de droit. Puis l'État de droit, tu as trois conditions : une seule loi pour tous, un pouvoir judiciaire qui joue le rôle de garde-fou, et tous les agissements de l'État doivent tenir leur source dans une règle de droit. Trump qui dit au New York Times : Ma seule limite, c'est ma moralité. Ben, ça ne peut pas fonctionner comme ça!»

Frédéric Bérard

