Bâtiments vétustes et compressions budgétaires

Les cégeps du Québec font face à un défi de taille: un déficit d'entretien des infrastructures qui s'élève désormais à 700 millions $.

En plus de la vétusté de certains bâtiments datant des années 70, le réseau doit composer avec une augmentation importante de la population étudiante prévue jusqu'en 2035, notamment en raison de l'immigration et de la fin de la vague des enfants des baby-boomers.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez concernant la crise qui sévit dans le réseau des cégeps à travers le Québec.