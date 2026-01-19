Des fusils d'assaut seront prohibés dès octobre

Le gouvernement fédéral lance officiellement son programme national de rachat d’armes d’assaut aujourd’hui, alors qu'environ 1200 dollars seront remis par fusil.

Attention, avertit la députée libérale Nathalie Provost, le but n'est pas d'empêcher la chasse, mais plutôt d'empêcher que des tueries comme celles de la Polytechnique ou encore de la Grande mosquée de Québec, surviennent.

«C'est des quasi-mitraillettes, ce sont des armes style d'assaut, c'est celles-là, ce n'est pas les 19 000 armes en circulation au Canada» qui sont touchées, explique-t-elle.

Le gouvernement du Canada estime à 2500 le nombre de fusils d'assaut en circulation.

Écoutez Nathalie Provost, députée du Parti libéral du Canada et survivante de l’attentat de l’École polytechnique de Montréal, expliquer davantage le sujet au micro de Patrick Lagacé, lundi.

La députée estime que les difficultés opérationnelles qui pourraient être liées aux rachats d'armes à feu sont «souvent liées à la désinformation du "gun lobby”».