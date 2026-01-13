Un rapprochement «au pire moment»?

Le porte-parole du Parti québécois en matière de relations internationales fait part de la vive opposition du PQ à la visite du premier ministre Mark Carney en Chine.

Pascal Paradis qualifie cette mission de risquée pour la sécurité nationale, invoquant les conclusions de la commission Hogue sur l'ingérence chinoise persistante dans les élections et l'économie canadienne.

Le PQ souligne que ce rapprochement survient alors que les États-Unis durcissent leur politique de sécurité envers Pékin, mettant potentiellement en péril les intérêts commerciaux stratégiques du Québec avec son voisin du Sud.

Il prône une diversification commerciale vers l'Europe et l'Amérique latine plutôt qu'une priorité accordée à un régime allié de la Russie.

Écoutez Pascal Paradis, député de Jean-Talon pour le Parti québécois, à ce sujet, mardi, à La commission.