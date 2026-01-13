 Aller au contenu
Politique fédérale
Un rapprochement «au pire moment»?

Mission Carney en Chine: le Parti québécois craint pour la sécurité nationale

le 13 janvier 2026 12:29

Mission Carney en Chine: le Parti québécois craint pour la sécurité nationale
Le premier ministre canadien Mark Carney, lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping au début d'une réunion à Gyeongju, le 31 octobre 2025. / Adrian Wyld/ La Presse Canadienne

Le porte-parole du Parti québécois en matière de relations internationales fait part de la vive opposition du PQ à la visite du premier ministre Mark Carney en Chine. 

Pascal Paradis qualifie cette mission de risquée pour la sécurité nationale, invoquant les conclusions de la commission Hogue sur l'ingérence chinoise persistante dans les élections et l'économie canadienne.

Le PQ souligne que ce rapprochement survient alors que les États-Unis durcissent leur politique de sécurité envers Pékin, mettant potentiellement en péril les intérêts commerciaux stratégiques du Québec avec son voisin du Sud.

Il prône une diversification commerciale vers l'Europe et l'Amérique latine plutôt qu'une priorité accordée à un régime allié de la Russie.

Écoutez Pascal Paradis, député de Jean-Talon pour le Parti québécois, à ce sujet, mardi, à La commission

