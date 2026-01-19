Facturée pour une chambre glaciale

Annie Calamia, une nouvelle maman, témoigne de son expérience révoltante à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont lors de la tempête de février 2025.

Placée dans une chambre privée dont la fenêtre refusait de fermer, elle a dû affronter des vents glaciaux avec son nouveau-né.

Le personnel, impuissant devant la vétusté des lieux, lui a suggéré de coincer le châssis avec un linge à vaisselle.

Après un bras de fer de plusieurs mois avec le CIUSSS pour contester la facture de cette chambre déficiente, l'administration n'a cédé qu'à la suite de l'intervention des médias.

Écoutez la nouvelle maman Annie Calamia témoigner de son expérience, lundi, au micro de Patrick Lagacé.