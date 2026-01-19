 Aller au contenu
Société
Facturée pour une chambre glaciale

Accoucher en pleine tempête: le calvaire d'une mère à Maisonneuve-Rosemont

par 98.5

0:00
8:01

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 janvier 2026 08:47

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Accoucher en pleine tempête: le calvaire d'une mère à Maisonneuve-Rosemont
L’incident met en lumière la vétusté de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont et le manque de recours pour les patientes / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

Annie Calamia, une nouvelle maman, témoigne de son expérience révoltante à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont lors de la tempête de février 2025.

Placée dans une chambre privée dont la fenêtre refusait de fermer, elle a dû affronter des vents glaciaux avec son nouveau-né.

Le personnel, impuissant devant la vétusté des lieux, lui a suggéré de coincer le châssis avec un linge à vaisselle.

Après un bras de fer de plusieurs mois avec le CIUSSS pour contester la facture de cette chambre déficiente, l'administration n'a cédé qu'à la suite de l'intervention des médias.

Écoutez la nouvelle maman Annie Calamia témoigner de son expérience, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

«Je me sentais très vulnérable. Puis j'étais très en colère parce que par la suite, quand j'ai porté plainte auprès du CIUSSS, ils m'ont dit : "Mais vous avez choisi d'occuper la chambre".»

Annie Calamia

