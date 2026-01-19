«Reine de la clip»

La décision de Geneviève Guilbault de quitter la politique vers la fin de 2026 est un coup dur pour les créateurs de contenu, qui s'amusaient à tourner à la dérision ses «reels».

Que ce soit Mme Guilabault qui marche d'un pas décidé vers l'Assemblée nationale, qui marche dans l'Assemblée, qui marche dans son comté ou encore qui marche déguisée en lutin de Noël, ses vidéos sur les réseaux sociaux n'ont laissé personne indifférent.

«Les 1000 pas par jours, elle l'a totalement pulvérisé», s'amuse à dire le chroniqueur Lambert Drainville.

