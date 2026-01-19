Combat contre le cancer

L'actrice Isabelle Brouillette a suscité énormément d'émotions dimanche lors de son passage à l’émission Tout le monde en parle.

Elle s'est confiée avec une vulnérabilité désarmante sur le drame vécu durant la dernière année: un combat contre un cancer du septum nasal.

Ce diagnostic l'a menée à une opération majeure de 14 heures, suivie de traitements de radiothérapie, la laissant aujourd'hui avec un visage transformé et le port d'une prothèse nasale.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson faire le point sur ce moment de télévision marquant, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Malgré l'épreuve physique et psychologique, particulièrement éprouvante pour une femme dont le métier dépend de son image, Isabelle Boulay a fait preuve d'une résilience inspirante.