Hockey
Le hockey des Canadiens

«On est résilient et c'est ce qui m'impressionne de notre groupe»

par 98.5

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 17 janvier 2026 22:43

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Jean-François Baril
Jean-François Baril
«On est résilient et c'est ce qui m'impressionne de notre groupe»
Le hockey des Canadiens / La Presse Canadienne

Écoutez le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la victoire des Canadiens contre les Sénateurs, samedi soir.

 Les déclarations de Martin St-Louis:

  • «On a joué avec beaucoup de rythme en début de match. J'ai aimé notre première période, mais on s'est fait dominer en deuxième et troisième»;
  • «C'est l'une de nos moins bonne deuxième et troisième périodes depuis longtemps. Est-ce que c'est la fatigue? Le calendrier? Je ne sais pas»;
  • Sur la décision de retirer Samuel Montembeault avec quatre minutes à faire: «Il ne se passait rien offensivement. Je me suis dit, si on ajoute un joueur, on va peut-être aller chercher quelque chose»;
  • Sur les nombreuses remontées de son équipe cette saison:«On est résilient et c'est ce qui m'impressionne de notre groupe. On sait qu'on a les joueurs pour aller chercher de gros buts.» 

