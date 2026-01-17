Le hockey des Canadiens

Écoutez le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la victoire des Canadiens contre les Sénateurs, samedi soir.
Les déclarations de Martin St-Louis:
- «On a joué avec beaucoup de rythme en début de match. J'ai aimé notre première période, mais on s'est fait dominer en deuxième et troisième»;
- «C'est l'une de nos moins bonne deuxième et troisième périodes depuis longtemps. Est-ce que c'est la fatigue? Le calendrier? Je ne sais pas»;
- Sur la décision de retirer Samuel Montembeault avec quatre minutes à faire: «Il ne se passait rien offensivement. Je me suis dit, si on ajoute un joueur, on va peut-être aller chercher quelque chose»;
- Sur les nombreuses remontées de son équipe cette saison:«On est résilient et c'est ce qui m'impressionne de notre groupe. On sait qu'on a les joueurs pour aller chercher de gros buts.»