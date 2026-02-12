Yves Sarault à Bonsoir les sportifs

La famille Sarrault a de quoi célébrer. Alors que les Jeux de Milan battent leur plein, la patineuse de vitesse sur courte piste Courtney Sarrault s’est illustrée de façon historique, sous le regard ému de son père, l’ancien joueur de la LNH Yves Sarault.

Après avoir décroché l’argent au relais mixte plus tôt cette semaine, l’athlète du Nouveau-Brunswick a ajouté une médaille de bronze à sa collection lors de l’épreuve du 500 mètres.

Ce triomphe revêt un caractère particulier : Sarrault devient la première patineuse non-québécoise de l'histoire à remporter une médaille olympique individuelle dans cette discipline, un sport traditionnellement dominé par les athlètes de la Belle Province.

Pour atteindre ce sommet, la jeune femme de 25 ans a dû faire preuve d'une persévérance hors du commun.

Écoutez son père, Yves Sarrault, souligner les sacrifices familiaux immenses, jeudi, à Bonsoir les sportifs.