 Aller au contenu
Sports
La valeur du sport

Kyle Tucker avec les Dodgers: bonne ou mauvaise nouvelle pour la MLB?

par 98.6

0:00
10:20

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 janvier 2026 22:45

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Kyle Tucker avec les Dodgers: bonne ou mauvaise nouvelle pour la MLB?
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Les Dodgers de Los Angeles ont frappé un grand coup en signant le voltigeur Kyle Tucker pour la somme astronomique de 240 M$.

Après les signatures de Shohei Ohtani et Yoshinobu Yamamoto, l'équipe championne de la Série mondiale ne semble pas être à court de moyen pour ajouter des joueurs étoiles à son alignement.

Mais, une question importante est soulevé par plusieurs acteurs importants du baseball: est-ce que cette situation est saine pour la ligue?

Écoutez l'expert en marketing sportif, Hugues Léger, discuter de l'impact de cette signature, vendredi, aux Amateurs de sports

Vous aimerez aussi

Les gardiens et le nouveau contrat d'Alexandre Texier
Le Québec maintenant
Les gardiens et le nouveau contrat d'Alexandre Texier
0:00
5:32
Le Tricolore a-t-il pris les Sabres à la légère?
Le Québec maintenant
Le Tricolore a-t-il pris les Sabres à la légère?
0:00
7:25

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Ce sont deux propriétaires d'équipe qui sont dans une classe à part»
Rattrapage
Tucker à Los Angeles et Bichette à New York
«Ce sont deux propriétaires d'équipe qui sont dans une classe à part»
Bills vs Broncos: un match aux allures de Super Bowl
Rattrapage
Survol des séries dans la NLF
Bills vs Broncos: un match aux allures de Super Bowl
Christian Marc Gendron: artiste engagé et ambassadeur du baseball au Québec
Rattrapage
Ça sent la coupe
Christian Marc Gendron: artiste engagé et ambassadeur du baseball au Québec
«La fatigue commence à se faire sentir chez les joueurs» -Antoine Roussel
Rattrapage
Séquence de trois défaites
«La fatigue commence à se faire sentir chez les joueurs» -Antoine Roussel
Fowler: «Indépendemment des résultats, il devait retourner à Laval» -JC Lajoie
Rattrapage
Premier trio
Fowler: «Indépendemment des résultats, il devait retourner à Laval» -JC Lajoie
CH: fin du ménage à trois et retour imminents des blessés
Rattrapage
Renvoie de Jacob Fowler à Laval
CH: fin du ménage à trois et retour imminents des blessés
«Presque tous les gardiens jouent de la même façon» -Stéphane Waite
Rattrapage
Le pourcentage d'arrêts à la baisse
«Presque tous les gardiens jouent de la même façon» -Stéphane Waite
«Ça a été 25 matchs payants pour Alexandre Texier» -Antoine Roussel
Rattrapage
Contrat de deux ans de 5 millions $
«Ça a été 25 matchs payants pour Alexandre Texier» -Antoine Roussel
«Une nouvelle forme de communication» -Mathieu Olivier
Rattrapage
Rick Bowness derrière le banc des Blue Jackets
«Une nouvelle forme de communication» -Mathieu Olivier
«Je pense qu'il avait fait le tour avec les Steelers» -Bruno Heppell
Rattrapage
Mike Tomlin quitte les Steelers
«Je pense qu'il avait fait le tour avec les Steelers» -Bruno Heppell
Tony Marinaro préfère Hutson à Dobson sur la première vague
Rattrapage
Avantage numérique
Tony Marinaro préfère Hutson à Dobson sur la première vague
«On a plus de points au classement que l'équipe devrait en avoir» -José Théodore
Rattrapage
Les Canadiens dans le Top 10 de la LNH
«On a plus de points au classement que l'équipe devrait en avoir» -José Théodore
La réaction à chaud du propriétaire des Ravens
Rattrapage
Temps d'arrêt
La réaction à chaud du propriétaire des Ravens
«Pour Caufield et Suzuki, c'est extrêmement précieux» -Dany Dubé
Rattrapage
Texier travaille en fonction de ses coéquipiers
«Pour Caufield et Suzuki, c'est extrêmement précieux» -Dany Dubé