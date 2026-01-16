La valeur du sport

Les Dodgers de Los Angeles ont frappé un grand coup en signant le voltigeur Kyle Tucker pour la somme astronomique de 240 M$.

Après les signatures de Shohei Ohtani et Yoshinobu Yamamoto, l'équipe championne de la Série mondiale ne semble pas être à court de moyen pour ajouter des joueurs étoiles à son alignement.

Mais, une question importante est soulevé par plusieurs acteurs importants du baseball: est-ce que cette situation est saine pour la ligue?

Écoutez l'expert en marketing sportif, Hugues Léger, discuter de l'impact de cette signature, vendredi, aux Amateurs de sports