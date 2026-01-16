La recette du Centre de services des Milles-Îles

Le Centre de services scolaire des Mille-Îles prévoit, dès 2027, de retirer les résultats scolaires comme critère d’admission aux projets pédagogiques particuliers (les PPP), afin de faire face à l'école à trois vitesses.

Le programme «Bien dans mes baskets» du centre de services, qui agit contre le décrochage scolaire en utilisant le basketball parascolaire comme vecteur de prévention, a été étudié aux États-Unis tellement ses effets sont concrets sur les élèves.

Écoutez Martin Dusseault, travailleur social et coordonnateur du programme de basketball «Bien dans mes baskets» de l’école secondaire Jeanne-Mance se prononcer sur le sujet à l'émission La commission.