 Aller au contenu
Société
Manifestation contre ce programme

Rachat d'armes à feu : «Seule une minorité pourra y avoir droit»

par 98.5

0:00
9:33

Entendu dans

Signé Lévesque

le 7 mars 2026 07:57

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Rachat d'armes à feu : «Seule une minorité pourra y avoir droit»
Denis Lévesque / Cogeco Média

Quelques milliers de manifestants se sont rassemblés le 28 février dernier devant l’Assemblée nationale pour exiger que le gouvernement du Québec se retire du programme de rachat d'armes à feu du gouvernement fédéral. 

Écoutez Guy Morin, président de l’Association des clubs de champs de tir du Québec, en discuter samedi au micro de Denis Lévesque. 

«On est rendu à près de 2 millions d'armes qui ont été bannies. La majorité, ce sont des armes non restreintes pouvant aussi servir à la chasse. Et maintenant, le fameux programme de rachat, c'est rendu un programme volontaire plafonné sans garantie de paiement. Donc, seule une minorité de propriétaires pourront y avoir droit et peut être à peu près 1 % des propriétaires qui pourraient avoir une compensation.»

Guy Morin

Vous aimerez aussi

Contenus de Radio-Canada sur Prime Video: un non-sens dénoncé
Le Québec maintenant
Contenus de Radio-Canada sur Prime Video: un non-sens dénoncé
0:00
4:48
Un premier vol nolisé doit rapatrier des Canadiens au Moyen-Orient
Signé Lévesque
Un premier vol nolisé doit rapatrier des Canadiens au Moyen-Orient
0:00
6:06

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Le Canadien aurait dû pouvoir stabiliser sa défense» -Martin McGuire
Rattrapage
Pas de transactions avant la date limite
«Le Canadien aurait dû pouvoir stabiliser sa défense» -Martin McGuire
«On est suffisamment riche pour avoir des places pour tout le monde»
Rattrapage
Accès aux CPE pour les demandeurs d'asile
«On est suffisamment riche pour avoir des places pour tout le monde»
Un premier vol nolisé doit rapatrier des Canadiens au Moyen-Orient
Rattrapage
Situation en Iran
Un premier vol nolisé doit rapatrier des Canadiens au Moyen-Orient
«Les objectifs changent et on ne sait pas comment ou quand ça pourrait finir»
Rattrapage
Frappes en Iran
«Les objectifs changent et on ne sait pas comment ou quand ça pourrait finir»
«Si on entre en séries de cette façon, on va se faire traverser»
Rattrapage
Défaite 5-6 face aux Ducks
«Si on entre en séries de cette façon, on va se faire traverser»
Temps doux : comment préserver la qualité des routes?
Rattrapage
Bilan routier
Temps doux : comment préserver la qualité des routes?
Trump annonce pour samedi de nouvelles frappes sévères en Iran
Rattrapage
Revue de presse
Trump annonce pour samedi de nouvelles frappes sévères en Iran
«On est chanceux de pouvoir vieillir avec nos artistes québécois préférés»
Rattrapage
J'en reviens pas
«On est chanceux de pouvoir vieillir avec nos artistes québécois préférés»
Diabolisation de l’attaque américaine en Iran: «Il y a beaucoup d'hypocrisie»
Rattrapage
Moyen-Orient
Diabolisation de l’attaque américaine en Iran: «Il y a beaucoup d'hypocrisie»
Pierre-Yves Lord prend la barre de l’émission «Le Moment de vérité»
Rattrapage
Programme jeunesse
Pierre-Yves Lord prend la barre de l’émission «Le Moment de vérité»
«Man on the Run»: Paul McCartney après les Beatles
Rattrapage
Un documentaire inédit
«Man on the Run»: Paul McCartney après les Beatles
Aéroports paralysés au Moyen-Orient: «Il y a un effet domino qui se fait sentir»
Rattrapage
Vols annulés et touristes déroutés
Aéroports paralysés au Moyen-Orient: «Il y a un effet domino qui se fait sentir»
«Tab***ak Denis»: l’accident d’un joueur de curling devient viral
Rattrapage
Un balai brisé sur la glace
«Tab***ak Denis»: l’accident d’un joueur de curling devient viral
Passage marquant et émouvant pour Isabelle Brouillette à En direct de l’univers
Rattrapage
30 ans de carrière
Passage marquant et émouvant pour Isabelle Brouillette à En direct de l’univers