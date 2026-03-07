Manifestation contre ce programme

Quelques milliers de manifestants se sont rassemblés le 28 février dernier devant l’Assemblée nationale pour exiger que le gouvernement du Québec se retire du programme de rachat d'armes à feu du gouvernement fédéral.
Écoutez Guy Morin, président de l’Association des clubs de champs de tir du Québec, en discuter samedi au micro de Denis Lévesque.
«On est rendu à près de 2 millions d'armes qui ont été bannies. La majorité, ce sont des armes non restreintes pouvant aussi servir à la chasse. Et maintenant, le fameux programme de rachat, c'est rendu un programme volontaire plafonné sans garantie de paiement. Donc, seule une minorité de propriétaires pourront y avoir droit et peut être à peu près 1 % des propriétaires qui pourraient avoir une compensation.»