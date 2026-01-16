Les humeurs de Fred : gestion du déneigement

La gestion du déneigement s'est avérée assez compliquée jeudi, à Montréal, alors que le Québec recevait une bordée de neige.
Écoutez Frédéric Labelle en discuter sur un ton humoristique, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.
«Ça a été rock and roll pour pas grand-chose finalement. Et je vous avouerai que j'ai fait profil bas auprès de mes amis français que j'avais taquinés la semaine dernière avec leur tempête de neige.»
