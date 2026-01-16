«Ça roule avec Anaïs» sur Unis TV

La van life, plus qu'un mode de voyage, est devenue un véritable mode de vie synonyme de liberté et de minimalisme.

Pour l'animatrice Anaïs Favron, c'est l'occasion de «promener sa maison partout» et de savourer un confort nomade, loin du camping traditionnel en tente.

À travers sa nouvelle émission, Ça roule avec Anaïs, elle explore les multiples facettes de cette tendance, des aménagements artisanaux aux véhicules de luxe.

Écoutez l'animatrice Anaïs Favron discuter de la culture van life au Québec, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.