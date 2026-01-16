 Aller au contenu
Gestion difficile du déneigement

«Martinez Ferrada est déjà bonne de regarder toutes les dimensions du problème»

le 16 janvier 2026 09:27

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Martinez Ferrada est déjà bonne de regarder toutes les dimensions du problème»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a éprouvé des difficultés avec le déneigement, alors que la ville recevait une bordée de neige jeudi. 

Écoutez Luc Ferrandez en discuter lors de son coup de gueule au micro de Patrick Lagacé. 

«Quand tu arrives au municipal, c'est très particulier. Il n'y a rien qui te prépare à ça, sauf si tu as été col bleu. Si tu ne t'es jamais posé la question de savoir pourquoi une chaussée craque, tu es démuni les premières années. Donc, Soraya Martinez Ferrada est déjà bonne d'avoir commencé à regarder toutes les dimensions du problème. Il y a des élus qui ne le feront jamais.»

Luc Ferrandez

