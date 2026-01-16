Deux courtières immobilières ont été condamnées à verser 50 000 $ d’amendes chacune pour avoir menti à des clients et s’être mises en situation de conflit d’intérêts, après la vente de leur condo.

Il s’agit de la plus importante amende qui peut être imposée par le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ).

Écoutez le témoignage de Caroline Des Becquets, qui a été flouée par les courtières Myriam Marouani et Sirivanh Malichanh, vendredi, à Lagacé le matin.

L'enquête a révélé qu'un rapport d'inspection accablant datant de 2017 avait été caché aux acheteurs, alors que les courtières affirmaient qu'aucune inspection n'avait été réalisée auparavant.

Malgré une condamnation par le comité de discipline de l’OACIQ, le fonds d’indemnisation (FICI) refuse toujours de dédommager les victimes, invoquant une présumée « bonne foi » des vendeuses.