Visite du premier ministre du Canada en Chine

Le gouvernement libéral de Mark Carney a conclu une entente avec la Chine permettant l’entrée de dizaines de milliers de véhicules électriques chinois abordables sur le marché canadien.

En échange, le Canada abandonnera ses droits de douane sur les produits du canola.

