Visite du premier ministre du Canada en Chine

Le gouvernement libéral de Mark Carney a conclu une entente avec la Chine permettant l’entrée de dizaines de milliers de véhicules électriques chinois abordables sur le marché canadien.
En échange, le Canada abandonnera ses droits de douane sur les produits du canola.
Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas en discuter au micro de Patrick Lagacé.
«Mark Carney cherche à redéfinir la relation entre le Canada et la Chine autour d'un réalisme assumé, mais aussi encadré. Il y a trois mots-clés: contrôle, calibration et prévisibilité. Donc il ne vend pas un rapprochement idéologique avec Pékin. Ce qu'il est en train de vendre, c'est la gestion de risques dans un monde fragmenté. Et ce n'est pas un plaidoyer pro Chine qu'il fait. Carney essaie de normaliser une relation sans tomber dans l'alignement.»