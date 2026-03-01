 Aller au contenu
Politique
Idéologie qui gagne du terrain

Le masculinisme populaire chez les ados québécois: «ça tient à des préjugés»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 1 mars 2026 09:24

Avec

Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Le masculinisme populaire chez les ados québécois: «ça tient à des préjugés»
Frédéric Bérard / Cogeco Média

Les courants masculinistes gagnent du terrain chez les jeunes hommes au Québec et Frédéric Bérard en a été témoin.

Il raconte son expérience dans une école secondaire de la Montérégie où il a été invité à parler devant une classe qui comptait plusieurs jeunes adeptes de ces discours extrémistes.

Plusieurs études universitaires montrent que de plus en plus de personnes mettent en doute la crédibilité des femmes victimes de violences sexuelles et que d’autres estiment que les féministes ont pour but de contrôler le Québec.

Écoutez le chroniqueur politique Frédéric Bérard raconter son expérience, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

