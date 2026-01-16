Entente économique majeure avec Pékin

En échange d'une baisse des droits de douane sur le canola canadien, le Canada autorisera l'entrée de dizaines de milliers de véhicules électriques abordables de la Chine, dont le prix sera inférieur à 35 000 $.
Ce virage diplomatique et économique marque une rupture avec les politiques tarifaires précédentes et vise à stimuler les investissements chinois en sol canadien, particulièrement en Ontario.
En vertu de ce nouvel accord, le Canada s'attend à ce que la Chine abaisse d'ici le 1er mars les droits de douane sur ses graines de canola à un taux combiné d'environ 15 %.
La Chine représente un marché de 4 milliards de dollars pour les semences de canola du Canada.
Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur l'accord survenu entre la Chine et le Canada, vendredi, dans son tour d'horizon.
«C'est un changement majeur. La relation entre le Canada et la Chine va changer. Est-ce qu'il y a des périls là-dedans pour le Canada? Parce qu'on peut se rapprocher de la Chine et fâcher les États-Unis parallèlement. Mais quand même, après dix ans de relations extrêmement difficiles, je pense que le premier ministre Carney va être content.»
