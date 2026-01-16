 Aller au contenu
Politique internationale
Entente économique majeure avec Pékin

«On peut se rapprocher de la Chine et fâcher les États-Unis parallèlement»

par 98.5

0:00
24:48

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 janvier 2026 06:37

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«On peut se rapprocher de la Chine et fâcher les États-Unis parallèlement»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

En échange d'une baisse des droits de douane sur le canola canadien, le Canada autorisera l'entrée de dizaines de milliers de véhicules électriques abordables de la Chine, dont le prix sera inférieur à 35 000 $. 

Ce virage diplomatique et économique marque une rupture avec les politiques tarifaires précédentes et vise à stimuler les investissements chinois en sol canadien, particulièrement en Ontario.

En vertu de ce nouvel accord, le Canada s'attend à ce que la Chine abaisse d'ici le 1er mars les droits de douane sur ses graines de canola à un taux combiné d'environ 15 %.

La Chine représente un marché de 4 milliards de dollars pour les semences de canola du Canada.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur l'accord survenu entre la Chine et le Canada, vendredi, dans son tour d'horizon.

«C'est un changement majeur. La relation entre le Canada et la Chine va changer. Est-ce qu'il y a des périls là-dedans pour le Canada? Parce qu'on peut se rapprocher de la Chine et fâcher les États-Unis parallèlement. Mais quand même, après dix ans de relations extrêmement difficiles, je pense que le premier ministre Carney va être content.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Bordel routier à Montréal: le déneigement déficient lors de la dernière tempête suscite la colère;
  • Succession à la CAQ: la course aux appuis s'intensifie avec le soutien de Gilles Bélanger envers Christine Fréchette;
  • Avis de blâme pour Geneviève Guilbault: l'ex-vice-première ministre est visée par un rapport du juge Gallant concernant la gestion de la saga SAAQclic
  • Y aura-t-il une candidature surprise d'Olivier Primèau dans la course à la chefferie de la CAQ?;
  • Fin de la décriminalisation des drogues en Colombie-Britannique;
  • Fling-flang immobilier: plusieurs courtiers sont sanctionnés par leur ordre pour des frais abusifs et des conflits d'intérêts.

Vous aimerez aussi

«Mme Machado veut flatter Trump dans le sens du poil»
La commission
«Mme Machado veut flatter Trump dans le sens du poil»
0:00
9:59
«La tension est à son maximum» -Valérie Beaudoin
Le Québec maintenant
«La tension est à son maximum» -Valérie Beaudoin
0:00
8:11

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«La réalité, c'est que non, c'est pas facile à gérer le déneigement»
Rattrapage
La mairesse promet de faire mieux, mais...
«La réalité, c'est que non, c'est pas facile à gérer le déneigement»
Relations entre le Canada et la Chine: «C'est un déblocage très important»
Rattrapage
Rencontre entre Mark Carney et Xi Jinping
Relations entre le Canada et la Chine: «C'est un déblocage très important»
«Le monde des affaires traditionnellement aime la stabilité, la prévisibilité»
Rattrapage
Après-Legault et incertitude politique
«Le monde des affaires traditionnellement aime la stabilité, la prévisibilité»
«La plus active en ce moment, c'est Christine Fréchette»
Rattrapage
Succession de François Legault
«La plus active en ce moment, c'est Christine Fréchette»
Le commissaire à la protection de la vie privée élargira son enquête sur Grok
Rattrapage
IA utilisée pour déshabiller de jeunes filles
Le commissaire à la protection de la vie privée élargira son enquête sur Grok
Spécial «à toute vitesse» | L'énigme du vendredi 16 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «à toute vitesse» | L'énigme du vendredi 16 janvier
«Théodore Pellerin a un talent fou pour le jeu»
Rattrapage
Film Nino
«Théodore Pellerin a un talent fou pour le jeu»
Exploitation sexuelle d’une ado: quatre ans de prison pour un ex-entraîneur
Rattrapage
École secondaire Saint-Laurent
Exploitation sexuelle d’une ado: quatre ans de prison pour un ex-entraîneur
Les Dodgers de Los Angeles: une «taxe de luxe» qui fait réagir
Rattrapage
MLB
Les Dodgers de Los Angeles: une «taxe de luxe» qui fait réagir
«Livre ouvert»: Mariana Mazza partage sa passion de la lecture
Rattrapage
Nouvelle émission de télé
«Livre ouvert»: Mariana Mazza partage sa passion de la lecture
Réfection des routes: «Moins tu répares, plus il va falloir que tu répares»
Rattrapage
Des coupes dans le nouveau budget de Montréal
Réfection des routes: «Moins tu répares, plus il va falloir que tu répares»
«Luis Miranda, c'est le maire le plus arrogant de la Ville de Montréal»
Rattrapage
Responsable du déneigement
«Luis Miranda, c'est le maire le plus arrogant de la Ville de Montréal»
«C'est l'ascenseur émotionnel» pour Alexandre Texier
Rattrapage
Contrat de 2 ans avec les Canadiens
«C'est l'ascenseur émotionnel» pour Alexandre Texier
Utilisation non autorisée de «Lush Life» par Trump: Zara Larsson s'indigne
Rattrapage
Maison-Blanche
Utilisation non autorisée de «Lush Life» par Trump: Zara Larsson s'indigne